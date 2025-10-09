Mit einem Modell aus Holz, Reflexionsfolie und viel Kreativität haben Siebtklässler der Sekundarschule Heinrich Heine den ersten Platz bei „Explore Science“ in Magdeburg geholt. Warum ihr Projekt so besonders ist und was sie mit dem Preisgeld vorhaben

Das Team der 7. Klasse der Sekundarschule Heinrich Heine zeigen das Modell ihres Satelliten, das in Magdeburg bei den „Explore Science“ Naturwissenschafts-Erlebnistagen gewonnen hat. Von links: Hanna Sophie Krüger, Rico Murchi, Lehrer Jan Scholkofsky, Mira Jenny Horich, Jonas Kotlarek

Wittenberg/MZ. - Der Stolz steht dem Gewinnerteam ins Gesicht geschrieben. Und stolz auf ihr Projekt dürfen die Siebtklässler Hanna Sophie Krüger, Rico Murchi, Mira Jenny Horich und Jonas Kotlarek von der Sekundarschule Heinrich Heine in Reinsdorf durchaus sein: Ihr Modell eines Satelliten mit Sonnensegel hat in einem Schülerwettbewerb auf den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen „Explore Science“ in Magdeburg den ersten Platz abgeräumt.