Eil
Schulprojekt in Wittenberg Reinsdorfer Schülerteam gewinnt Physik-Wettbewerb in Magdeburg
Mit einem Modell aus Holz, Reflexionsfolie und viel Kreativität haben Siebtklässler der Sekundarschule Heinrich Heine den ersten Platz bei „Explore Science“ in Magdeburg geholt. Warum ihr Projekt so besonders ist und was sie mit dem Preisgeld vorhaben
09.10.2025, 15:31
Wittenberg/MZ. - Der Stolz steht dem Gewinnerteam ins Gesicht geschrieben. Und stolz auf ihr Projekt dürfen die Siebtklässler Hanna Sophie Krüger, Rico Murchi, Mira Jenny Horich und Jonas Kotlarek von der Sekundarschule Heinrich Heine in Reinsdorf durchaus sein: Ihr Modell eines Satelliten mit Sonnensegel hat in einem Schülerwettbewerb auf den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen „Explore Science“ in Magdeburg den ersten Platz abgeräumt.