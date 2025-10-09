Special Olympics Triathlon-Premiere mit Folgen: Sportlerin aus dem Harz will 2026 doppelt durchstarten und hat großes Ziel
Daniela Kraft will den nächsten großen Schritt wagen: Nach ihrer Triathlon-Premiere beim Special Triathlon Harz 2025 möchte die Sportlerin der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg 2026 bei den Nationalen Spielen im Saarland gleich in zwei Disziplinen antreten – mit einem klaren Ziel vor Augen.
09.10.2025, 18:45
Weddersleben/MZ. - Ihr nächstes Ziel hat Daniela Kraft schon im Blick: 2026 möchte sie bei den Special Olympics Nationalen Spielen im Saarland an den Start gehen. Und das nicht nur in einer, sondern in zwei Disziplinen. Den Grundstein dafür hat sie gelegt, indem sie beim Special Triathlon Harz 2025 erstmals als Einzelstarterin angetreten ist.