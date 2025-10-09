Daniela Kraft will den nächsten großen Schritt wagen: Nach ihrer Triathlon-Premiere beim Special Triathlon Harz 2025 möchte die Sportlerin der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg 2026 bei den Nationalen Spielen im Saarland gleich in zwei Disziplinen antreten – mit einem klaren Ziel vor Augen.

Triathlon-Premiere mit Folgen: Sportlerin aus dem Harz will 2026 doppelt durchstarten und hat großes Ziel

Daniela Kraft ist beim Special Triathlon Harz 2025 erstmals als Einzelstarterin angetreten. Jetzt bereitet sich die Sportlerin der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg auf die Special Olympics Nationalen Spiele vor, an denen sie teilnehmen möchte.

Weddersleben/MZ. - Ihr nächstes Ziel hat Daniela Kraft schon im Blick: 2026 möchte sie bei den Special Olympics Nationalen Spielen im Saarland an den Start gehen. Und das nicht nur in einer, sondern in zwei Disziplinen. Den Grundstein dafür hat sie gelegt, indem sie beim Special Triathlon Harz 2025 erstmals als Einzelstarterin angetreten ist.