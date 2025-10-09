weather regenschauer
  4. Politiker zum Anfassen: Wo drückt Bürgern der Schuh? - In Wolfen-Nord stehen Oberbürgermeister und Landrat Rede und Antwort

Oberbürgermeister Schenk und Landrat Grabner halten in Wolfen-Nord Marktsprechstunde ab. Mit welchen Problemen kommen die Bürger zu den Politikern?

Von Frank Czerwonn 09.10.2025, 18:35
Jens Schöne und Annett Mokry sprechen bei Armin Schenk und Andy Grabner (v.l.) Probleme an. Eine Mitarbeiterin der Stadt hält diese fest.
Wolfen/MZ. - Vom direkten Kontakt zu den Bürgern sprechen Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk und Landrat Andy Grabner (beide CDU) oft. Mit zwei Marktsprechstunden wollen sie den Einwohner die Möglichkeit geben, mit ihnen ohne vorherigen Termin ins Gespräch zu kommen. Der Auftakt fand am Dienstag auf dem Markt in Wolfen-Nord statt.