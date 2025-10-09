Politiker zum Anfassen Wo drückt Bürgern der Schuh? - In Wolfen-Nord stehen Oberbürgermeister und Landrat Rede und Antwort
Oberbürgermeister Schenk und Landrat Grabner halten in Wolfen-Nord Marktsprechstunde ab. Mit welchen Problemen kommen die Bürger zu den Politikern?
09.10.2025, 18:35
Wolfen/MZ. - Vom direkten Kontakt zu den Bürgern sprechen Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk und Landrat Andy Grabner (beide CDU) oft. Mit zwei Marktsprechstunden wollen sie den Einwohner die Möglichkeit geben, mit ihnen ohne vorherigen Termin ins Gespräch zu kommen. Der Auftakt fand am Dienstag auf dem Markt in Wolfen-Nord statt.