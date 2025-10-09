Oberbürgermeister Schenk und Landrat Grabner halten in Wolfen-Nord Marktsprechstunde ab. Mit welchen Problemen kommen die Bürger zu den Politikern?

Wo drückt Bürgern der Schuh? - In Wolfen-Nord stehen Oberbürgermeister und Landrat Rede und Antwort

Jens Schöne und Annett Mokry sprechen bei Armin Schenk und Andy Grabner (v.l.) Probleme an. Eine Mitarbeiterin der Stadt hält diese fest.

Wolfen/MZ. - Vom direkten Kontakt zu den Bürgern sprechen Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk und Landrat Andy Grabner (beide CDU) oft. Mit zwei Marktsprechstunden wollen sie den Einwohner die Möglichkeit geben, mit ihnen ohne vorherigen Termin ins Gespräch zu kommen. Der Auftakt fand am Dienstag auf dem Markt in Wolfen-Nord statt.