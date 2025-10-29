Die Lutherstadt rüstet sich für den Reformationstag. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wittenberg leuchtet“. Worauf Besucher sich freuen können.

Wittenberg/MZ. - Bevor die Winterruhe einsetzt, wird es in Wittenberg noch einmal richtig turbulent. Der Reformationstag beschert der Stadt, in der die Reformation ihren Ursprung hat, erfahrungsgemäß einen Besucheransturm.