weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Reformationstag 2025 in Wittenberg: Was Gäste erwartet

Reformationstag in Wittenberg Gut gebuchte Hotels, offene Läden, üppiges Programm: Was Gäste erwartet

Die Lutherstadt rüstet sich für den Reformationstag. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wittenberg leuchtet“. Worauf Besucher sich freuen können.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 30.10.2025, 11:57
Gehören zum Reformationstag: historische Klänge
Gehören zum Reformationstag: historische Klänge (Foto: Johannes Winkelmann)

Wittenberg/MZ. - Bevor die Winterruhe einsetzt, wird es in Wittenberg noch einmal richtig turbulent. Der Reformationstag beschert der Stadt, in der die Reformation ihren Ursprung hat, erfahrungsgemäß einen Besucheransturm.