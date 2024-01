Wer hat die Heufigur am Eutzscher Kreisel aufgestellt?

Eutzsch/MZ/PAD. - Noch immer beschäftigt die Heufigur am Eutzscher Kreisverkehr, die sich mit Galgen und Aufsteller gegen die Agrar-Politik der Bundesregierung wandte, Polizei und Bürgermeister. Wenige Tage vor Heiligabend ist die Gestalt aus Heuballen an der Bundesstraße 2 aufgestellt worden. Auf einem Aufsteller, der wenige Tage danach verschwunden ist, stand geschrieben: „Wer’s Land verkauft und Bauern fängt, ist’s wert, dass er am Galgen hängt.“