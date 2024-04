Bei einem Unfall in der Baustelle auf der Dessauer Straße/B 187 in Wittenberg wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Wittenberg/MZ - Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer am 2. April um 10.40 Uhr die Baustelle in der Dessauer Straße in Wittenberg in Richtung Coswig und beabsichtigte, in Höhe der Straße An der Christuskirche zu wenden.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg der Dessauer Straße in Richtung Coswig befuhr. Nach Angaben des Radfahrers stieß er mit dem rechten vorderen Reifen des Lkw zusammen. Der Radfahrer kam folglich zu Fall und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht.