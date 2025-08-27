weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Kriminalist und Arzt als Zeugen: Prozess um tote Zwillinge in Wittenberg: Was die Chats verraten

Kriminalist und Arzt als Zeugen Prozess um tote Zwillinge in Wittenberg: Was die Chats verraten

Kriminalist ist sich sicher, dass die Wittenbergerin, der vorgeworfen wird, ihre Zwillinge erstickt zu haben, von ihrer Schwangerschaft gewusst hat. Wie er zu dieser Erkenntnis gelangt ist.

Von Marcel Duclaud 27.08.2025, 14:00
Die Angeklagte beim Prozess in Dessau
Die Angeklagte beim Prozess in Dessau (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Wittenberg/Dessau/MZ. - Der Kriminalkommissar ist sich ziemlich sicher: „Es muss ein Wissen der Schwangerschaft zweifelsfrei da gewesen sein.“ Der junge Mann hat am Dienstag beim inzwischen fünften Fortsetzungstermin der Verhandlung um die toten Zwillinge aus Wittenberg als Zeuge ausgesagt. Seine Erkenntnis schließt er aus umfangreichen Ermittlungen.