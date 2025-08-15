Konzertfreunde können sich in Wittenberg auf ein besonderes Erlebnis freuen. Am Freitag erklingt im Stadtlabor ein Akkordeonquartett. Einer der Musiker stammt aus der Stadt und beginnt bald sein Studium an einer angesehenen Musikhochschule.

Wittenberg/MZ/LJ - Akkordeonklänge erklingen bereits an diesem Freitag, 15. August, im Stadtlabor am Marktplatz in Wittenberg. Das Akkordeonquartett „collegium krart“ gibt dort ab 19 Uhr ein Konzert. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Beethoven, Truhlar und Derbenko.

Gegründet hat sich das Ensemble im Oktober 2024 aus Mitgliedern des Landes-Akkordeon-Ensembles Sachsen-Anhalt. Es widmet sich sowohl Originalkompositionen für Akkordeon als auch Bearbeitungen klassischer und zeitgenössischer Werke.

In dieser Besetzung gastieren die vier Musiker jetzt erstmals in Wittenberg, zuvor traten sie in dieser Form ausschließlich in anderen Städten Sachsen-Anhalts auf, wie Akkordeonist Anton David berichtet.

Der 19-Jährige stammt aus Wittenberg und spielt seit 15 Jahren Akkordeon. Im Oktober beginnt er ein Studium an der renommierten Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Einlass ist am Freitag um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Samstag folgt um 16 Uhr ein weiteres Konzert in der Georgenkirche in Dessau.