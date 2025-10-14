weather regenschauer
  4. XXL-Algenfarm in Dessau: Steht der Bau der Fabrik vor dem Aus?

Wirtschaft in Dessau-Roßlau Verhandlungen mit den Stadtwerken Dessau gescheitert - Wie es mit der XXL-Algenfabrik nun weiter geht

Noch immer ist die Algenfabrik im Gewerbegebiet Flugplatz nicht gebaut. Neuester Grund für die Verzögerung nach Angaben der Firma Algaecytes: Uneinigkeit über die Nutzung der Energie als Fernwärme von den Stadtwerken. Welche Drohung im Raum steht.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 14.10.2025, 18:28
Trostlos sieht das Areal an der Alten Landebahn aus, auf dem die Algenfabrik entstehen soll. Seit Jahren kommt es zu Bauverzögerungen.
Trostlos sieht das Areal an der Alten Landebahn aus, auf dem die Algenfabrik entstehen soll. Seit Jahren kommt es zu Bauverzögerungen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau. - Sie droht zum symbolischen Berliner Flughafen für Dessau-Roßlau zu werden: die geplante Algenfarm im Gewerbegebiet Flugplatz, die schon längst stehen und aus kleinsten Wasserpflanzen profitable Omega-Fettsäuren produzieren sollte.