Ein Leipziger Anwalt vermutet illegale Preisabsprachen bei drei Tiefbauunternehmen aus der Region. Eine saftige Rechnung führt ihn auf die Spur. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Haben Baufirmen aus der Region Wittenberg bei einer Ausschreibung gemogelt?

Bad Schmiedeberg/MZ. - Hat es illegale Preisabsprachen zwischen Baufirmen im Rahmen einer Ausschreibung rund um einen Wasserverband aus dem südlichen Landkreis gegeben? Diese Auffassung vertritt zumindest ein Leipziger Anwalt. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.