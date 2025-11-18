Beim Bau-Gipfel in Wittenberg kommen sowohl die Milliarden für das Sondervermögen Infrastruktur als auch Probleme der Branche zur Sprache. Was alles besprochen wird.

Politik verspricht viel Geld: Welche Probleme die Branche trotzdem hat

Wittenberg/MZ. - Politik trifft Wirtschaft: Zum inzwischen dritten Mal hat der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, der auch stellvertretender Fraktionschef der CDU in Berlin ist, am Montag zu einem regionalen Bau-Gipfel nach Wittenberg eingeladen. Themen sollen die Lage der Branche, der so genannte Bau-Turbo zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und die Vergabe von Aufträgen sein.