weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Bau-Gipfel in Wittenberg: Politik verspricht viel Geld: Welche Probleme die Branche trotzdem hat

Bau-Gipfel in Wittenberg Politik verspricht viel Geld: Welche Probleme die Branche trotzdem hat

Beim Bau-Gipfel in Wittenberg kommen sowohl die Milliarden für das Sondervermögen Infrastruktur als auch Probleme der Branche zur Sprache. Was alles besprochen wird.

Von Marcel Duclaud 18.11.2025, 09:00
Eine der langwierigen Baustellen in Wittenberg
Eine der langwierigen Baustellen in Wittenberg (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Politik trifft Wirtschaft: Zum inzwischen dritten Mal hat der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, der auch stellvertretender Fraktionschef der CDU in Berlin ist, am Montag zu einem regionalen Bau-Gipfel nach Wittenberg eingeladen. Themen sollen die Lage der Branche, der so genannte Bau-Turbo zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und die Vergabe von Aufträgen sein.