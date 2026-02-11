Der Monat Januar 2026 unterscheidet sich deutlich von den Jahresanfängen der vergangenen Jahre. Was Hobbywetterfrösche im Kreis Wittenberg dazu in ihren Aufzeichnungen notiert haben.

Polarlichter sind im Januar 2026 über Gräfenhainichen mehrfach zu sehen.

Wittenberg/MZ. - Dieser Jahresauftakt war der erste Januar seit 2010, der den Titel „Wintermonat“ mit einiger Berechtigung für sich reklamieren kann. Auch wenn er von einem Rekord-Monat noch einige Parameter weit entfernt ist. Ein Blick in den Kreis Wittenberg.