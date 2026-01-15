  1. MZ.de
  4. Gymnasium in Gräfenhainichen: Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen öffnet Türen

Das Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür. Was Lehrer und Schüler vorbereitet haben und auf welchen Titel die Schule besonders stolz ist.

Von Lea Fischer 15.01.2026, 12:14
Auch am kommenden Samstag soll es im Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen wieder zahlreiche Experimente geben: In diesem Bild aus dem Vorjahr beobachtet Cornelius Frenkel (re.) gemeinsam mit Chemielehrer Oliver Schulze die „Schlange der Kleopatra“. (Foto: Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Im Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium wird es am Samstag laut, sportlich und farbenfroh. Erneut lädt die Schule in der Schulstraße 6 Eltern, Schüler und Interessierte zum Tag der offenen Tür.