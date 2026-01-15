Gymnasium in Gräfenhainichen Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen öffnet Türen
Das Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür. Was Lehrer und Schüler vorbereitet haben und auf welchen Titel die Schule besonders stolz ist.
15.01.2026, 12:14
Gräfenhainichen/MZ. - Im Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium wird es am Samstag laut, sportlich und farbenfroh. Erneut lädt die Schule in der Schulstraße 6 Eltern, Schüler und Interessierte zum Tag der offenen Tür.