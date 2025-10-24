Zum Reformationstag 2025 werden in Wittenberg viele Besucher erwartet. Warum Autofahrer sich auf längere Wege in die Innenstadt einstellen sollten, wo das Parken erlaubt ist und was es kostet.

Parken zum Reformationsfest 2025 in Wittenberg: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Der Parkplatz am Wittenberger Hauptbahnhof ist regulär schon recht voll. Um dem erhöhten Besucheraufkommen am Reformationstag entgegenzukommen, gibt es daher einen Sonderparkplatz.

Wittenberg/MZ. - Zum diesjährigen Reformationsfest in Wittenberg gibt es Neuerungen Autofahrer. Die Veranstalter rechnen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, sagt Marketing-Chefin Sandra Wilking. „Wir sind ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass die Bahnen gerade nicht fahren.“ Da die Kuhlache aufgrund von Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2027 in diesem Jahr nicht als Parkplatz zur Verfügung steht, soll es einen Sonderparkplatz geben.