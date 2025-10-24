Eindrucksvolle Bilder des Jahres zeigen im Wolfener Filmmuseum die Vielfalt moderner Amateurfotografie und erinnern an ihren verstorbenen Initiator Hans-Jürgen Horn.

100 Bilder, die unter die Haut gehen – jetzt im Wolfener Museum

Die Ausstellung im Wolfener Industrie- und Filmmuseum lädt ein, näher hinzusehen und Geschichten hinter den Bildern zu entdecken.

Wolfen/MZ. - Im Industrie- und Filmmuseum (IFM) Wolfen ist derzeit eine der traditionsreichsten Fotoschauen Deutschlands zu sehen. Unter dem Titel „30. Deutsche Fotoschau – 100 Bilder des Jahres 2023“ zeigt die Gesellschaft für Fotografie (GfF) jene Aufnahmen, die eine Jury aus mehr als 1.300 Einsendungen ausgewählt hat. 226 Fotografinnen und Fotografen aus allen Bundesländern beteiligten sich am Wettbewerb, der seit über drei Jahrzehnten Amateure und Profis gleichermaßen anspricht.