  Prozess am Bernburger Amtsgericht: Um 15.000 Euro erleichtert: Wie ein Baden-Württemberger einen Bernburger um sein Erspartes gebracht hat

Ein Baden-Württemberger muss sich wegen Betruges vor dem Bernburger Amtsgericht verantworten. Wie er an die Ersparnisse eines Bernburgers gekommen ist und weshalb ihm eine Haftstrafe erspart bleibt.

Von Carsten Roloff 25.10.2025, 06:00
Einer der Geschädigten hatte nur per WhatsApp Kontakt zum Täter.
Einer der Geschädigten hatte nur per WhatsApp Kontakt zum Täter. (Symbolfoto: dpa)

Bernburg/MZ - „Ich will nur einen kleinen Tipp geben. Sie können jetzt gleich auf dem Flur die Rückzahlungsmodalitäten klären“, rief Strafrichter André Stelzner dem Zeugen nach. Die Antwort des Bernburger Geschädigten ließ tief blicken: „Ich glaube nicht, dass ich meine Kohle noch einmal wiedersehe. Von dem Angeklagten werde ich keinen Cent zurückbekommen.“