In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Das Nachsehen haben dabei Schichtarbeiter. Wie im Klinikum Bergmannstrost die Versorgung in der Extrastunde abgedeckt wird.

Nachtschicht während der Zeitumstellung: Ärzte und Pfleger müssen eine Stunde länger arbeiten

Während der Zeitumstellung im Dienst: Sergiu Stoica im Sprechzimmer der Handchirurgie im BG Klinikum Bergmannstrost.

Halle (Saale)/MZ. - Am Wochenende ist Zeitumstellung. In der Nacht von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, 26. Oktober, werden um 3 Uhr die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Damit gilt wieder die Winterzeit oder wie es offiziell heißt: die Mitteleuropäische Zeit.