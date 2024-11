Wittenberg/MZ - Als Polizisten am Mittwochvormittag gegen 8.50 Uhr in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Wittenberg auf Streifenfahrt waren, fiel ihnen ein Auto auf, an welchem das vordere Kennzeichen fehlte. Deshalb wurde der Pkw angehalten und der Fahrer kontrolliert.

Dabei bemerkten die Beamten, dass der 18-Jährige sehr aufgeregt und nervös war. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabinoide. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.