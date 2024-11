Bei einer Kontrolle in Reinsdorf erwischte die Polizei einen 36-jährigen VW-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss. Ihm drohen jetzt mehrere Strafverfahren.

36-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen in Reinsdorf gestoppt

Reinsdorf/MZ - Auf Streife haben Beamte am Mittwoch, 27. November um 7.45 Uhr in der Reinsdorfer Nordstraße in Reinsdorf den Fahrer eines VW kontrolliert.

Es stellte sich heraus: Der 36-Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter Drogen. Weiterfahren durfte er nicht. Nun laufen mehrere Verfahren gegen ihn.