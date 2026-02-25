Stadtratsmitglied Holger List veröffentlicht ein Video. Worum es darin ging und weshalb der Oberbürgermeister dagegen klagt.

Wittenbergs Oberbürgermeister Zugehör geht gerichtlich gegen Internetvideo vor

Wittenberg/Dessau/MZ. - Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) ist am Dienstag mit einer einstweiligen Verfügung erfolgreich gegen Stadtrat Holger List (Allianz der Bürger) vorgegangen. Beide Parteien – Zugehör lies sich durch einen Anwalt und die städtische Justiziarin vertreten – trafen am Dienstag vor einer Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau aufeinander.