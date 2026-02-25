weather wolkig
Video mit KI Wittenbergs Oberbürgermeister Zugehör geht gerichtlich gegen Internetvideo vor

Stadtratsmitglied Holger List veröffentlicht ein Video. Worum es darin ging und weshalb der Oberbürgermeister dagegen klagt.

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 26.02.2026, 16:21
Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör
Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/Dessau/MZ. - Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) ist am Dienstag mit einer einstweiligen Verfügung erfolgreich gegen Stadtrat Holger List (Allianz der Bürger) vorgegangen. Beide Parteien – Zugehör lies sich durch einen Anwalt und die städtische Justiziarin vertreten – trafen am Dienstag vor einer Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau aufeinander.