Wittenberg/MZ - Am 17. November befuhr ein 53-jähriger Nissan-Fahrer mit Anhänger um 10.20 Uhr die Straacher Landstraße aus Richtung Nudersdorf kommend in Richtung Landesgrenze Brandenburg.

In einer Kurve in Höhe der Hausnummer 46 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wobei das Fahrzeug samt Anhänger ins Schleudern geriet. In der weiteren Folge kollidierte es mit einem parkenden Honda. Der Honda wurde zunächst in den Zaun des dortigen Grundstücks geschleudert und anschließend in die dahinter befindliche Hecke. An den Fahrzeugen sowie am Zaun und der Hecke entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.