Erneut abgelehnt Nordkorea-Eintrag bleibt im Goldenen Buch der Stadt Wittenberg – trotz Kritik
Streit um das Goldene Buch in Wittenberg: Trotz Kritik bleibt der Eintrag des nordkoreanischen Botschafters bestehen. Warum eine Petition dagegen erneut abgewiesen wurde und welche Rolle die Ukraine dabei spielt.
Aktualisiert: 15.09.2025, 14:29
Wittenberg/MZ - Der Eintrag „Für die Freundschaft zwischen der Stadt Wittenberg und DVR Korea“ im Goldenen Buch der Lutherstadt Wittenberg wird dort auch bleiben. Er stammt von Pak Nam Yong, Botschafter aus Nordkorea.