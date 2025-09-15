Horburg (Leuna) feierte am Wochenende nicht nur den traditionellen Zwiebelmarkt, sondern auch das 30. Jubiläum des Heimatvereins, der das Fortbestehen des Festes nach der Wende sicherte. Welches Zwischenfazit der Heimatverein Sonntagmittag zog.

Das Traditionsgericht Kloß und Zwiebelbrühe ließ sich Ilona Klemm aus Möritzsch nicht entgehen.

Horburg/MZ. - Volles Festzelt zum Sonntagmittag, Blasmusik, Bier und Brause vom Fass: Auf den ersten Blick ein Dorffest wie jedes andere, wäre da nicht der deftige Zwiebelgeruch in der Luft. Und die Ansage durchs Mikrofon: „Es gibt draußen jetzt wieder frischen Zwiebelkuchen!“