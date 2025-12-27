Mit dem Restaurant „Mr. Truong“ gibt es ein weiteres asiatisches Lokal in Wittenberg. Der 27-jährige Betreiber erfüllt sich damit seinen Traum von einer eigenen Gaststätte.

Noch ein neues Lokal in der Altstadt: Was die Gäste erwartet

Der Eingang von „Mr. Truong“ lädt Gäste ein, die vietnamesische Küche und frisch zubereitetes Sushi zu genießen.

WITTENBERG/MZ. - Am Markt 9 in Wittenberg gibt es ein neues gastronomisches Angebot. Dort betreibt Huy Manh Truong gemeinsam mit seiner Schwester das vietnamesische Restaurant „Mr. Truong“. Truong stammt aus Vietnam und lebt seit acht Jahren in Deutschland. Seit November wohnt er in Wittenberg, zuvor lebte und arbeitete er unter anderem in Berlin und Potsdam.