Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wittenberg Neues Netzwerk stärkt Zusammenhalt und Vielfalt vor Ort
In Wittenberg schließen sich Initiativen, Vereine und Bündnisse zu einem Netzwerk zusammen. Ziel ist es, Demokratie im Alltag erlebbar zu machen, die Zivilgesellschaft zu stärken und Projekte gegen Extremismus zu fördern – unterstützt durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“.
07.12.2025, 13:23
Wittenberg/MZ. - Ein Netzwerk der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis hat sich am Donnerstag in Wittenberg gegründet. Dass dies fast bürokratisch klinge, sagte dazu im Stadtlabor Vize-Landrat Jörg Hartmann (CDU), der aber vor allem betonte, dass es um etwas Grundlegendes gehe.