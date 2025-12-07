In Wittenberg schließen sich Initiativen, Vereine und Bündnisse zu einem Netzwerk zusammen. Ziel ist es, Demokratie im Alltag erlebbar zu machen, die Zivilgesellschaft zu stärken und Projekte gegen Extremismus zu fördern – unterstützt durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Im Stadtlabor Wittenberg hat sich ein Netzwerk der Partnerschaft für Demokratie im Kreis gebildet.

Wittenberg/MZ. - Ein Netzwerk der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis hat sich am Donnerstag in Wittenberg gegründet. Dass dies fast bürokratisch klinge, sagte dazu im Stadtlabor Vize-Landrat Jörg Hartmann (CDU), der aber vor allem betonte, dass es um etwas Grundlegendes gehe.