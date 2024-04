Gesamtschule im Gartenreich in Oranienbaum Neuer Vorstand im Förderverein: Was sich ändert und wer bleibt

Der Förderverein der Gesamtschule im Gartenreich in Oranienbaum hat eine neuen Vorstand gewählt. Was sich ändert und was nicht und wessen Rückkehr für 2024 in Aussicht steht.