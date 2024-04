Der DGB-Landesverband richtet am Mittwoch ab 11 Uhr in Dessau die zentrale Veranstaltung für Sachsen-Anhalt aus. Gewerkschafter sprechen Themen wie Mindestlohn und angemessene Bezahlung an. Dazu laden Vereine ein zum Demokratiefest.

Dessau-Rosslau/MZ. - Von A bis Z zwischen Arendsee und Zeitz lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch in Sachsen-Anhalt am „Tag der Arbeit“ zu Kundgebungen und Veranstaltungen. Insgesamt acht sind es in der Region Sachsen-Anhalt Süd. Und Dessau-Roßlau richtet am 1. Mai die Landesveranstaltung des DGB in Sachsen-Anhalt auf dem Dessauer Marktplatz aus.

Die DGB-Maikundgebung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“, stellen der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Peter Anton und Barbara Renker, Gewerkschaftssekretärin in der Region Halle-Dessau das Programm für den kommenden Mittwoch vor.

Nur knapp über Mindestlohn

Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Hauptrednerin ist mit Susanne Wiedemaeyer die stellvertretende Bezirksvorsitzende der DGB in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt.

Die Gewerkschafter setzen sich als Interessenvertreter der Arbeitnehmerschaft aktuell für die Tarifwende in allen Bereichen ein, wo die Arbeitsleistung noch nicht nach tarifvertraglich gebundenen Vereinbarungen abgegolten wurde. „Die Situation in Sachsen-Anhalt ist hier für die Mehrzahl der Branchen noch immer katastrophal“, sagt Barbara Renker. Hier lägen die Löhne nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn, wie zum Beispiel im Reinigungs- und Servicebereich.

Mehr Lohn, um sein Leben leben zu können, über das bloße Existieren hinaus also, bleibe eine zentrale Forderung der Gewerkschaften bei der Tarifbindung. Von den Unternehmen in Sachsen-Anhalt aber hielten lediglich 49 Prozent an der Tarifbindung fest, immer mehr würden sich aus der Sozialpartnerschaft verabschieden. Auch sei in Sachsen-Anhalt der Niedriglohnsektor deutlich aufgewachsen. 18,3 Prozent der Unternehmen zahlen nur geringfügig mehr als den Mindestlohn von 12,41 Euro pro Stunde. Ein Jahr später soll im Januar 2025 diese Grenze auf 12,82 Euro steigen. Große Sprünge können Angestellte damit nicht machen in Zeiten von Teuerung und Inflation.

Die zweite Forderung der Gewerkschaft nach mehr Freizeit für die Beschäftigten werde deutschlandweit aktuell konterkariert durch die Personalnot in zahlreichen Branchen. „Die Umsetzung dieser Forderung wird Probleme machen“, ahnen Regner und Anton, der mit 65 Jahren als Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn Lohn und Brot verdient.

Ernste Themen im Programm

Am 1. Mai auf dem Marktplatz werden aber neben den Problemen des Lebens auch dessen Freuden behandelt. So können sich die Besucher freuen auf die Darbietungen der Kindertanzgruppe Sunshine und anschließende Livemusik. Aus Leipzig reist die Band „Outside the Rain“ an. Und die Dessauer Musiker von Young Province können zu einem Heimspiel auf die Bühne klettern. Rundum laden Parteien, Vereine und Institutionen an ihren Ständen zum Demokratiefest.