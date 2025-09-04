weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Amtswechsel Neue Chefin fürs Finanzamt Wittenberg – das empfiehlt sie den Bürgern

Das Finanzamt Wittenberg hat eine neue Leiterin. Welche Ziele die neue Chefin Anika Haß verfolgt und welchen Tipp sie Bürgern für die Kommunikation mit der Behörde gibt.

Von Jonas Lohrmann 04.09.2025, 09:00
Anika Haß freut sich auf ihre neue Aufgabe als Leiterin des Finanzamts Wittenberg. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ. - Das Finanzamt Wittenberg hat eine neue Leiterin: Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter führt am Mittwochvormittag offiziell die Juristin Anika Haß in ihr Amt ein. Die 43-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Karlstedt an, der nach knapp sechs Jahren an die Spitze des größeren Finanzamtes Bitterfeld-Wolfen gewechselt ist.