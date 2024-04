wittenberg/MZ. - Es ist ein ungewöhnliches Testspiel am Donnerstagabend in der Stadthalle. Die Handballer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz aus der Mitteldeutschen Oberliga treffen auf die A-Jugend des Vereins. Der Nachwuchs gehört zum Spitzenquartett in der Sachsen-Anhalt-Liga.

Das Duell zweier Siegerteams

Beide Teams haben am Wochenende spielfrei und zuletzt ihre Partien gewonnen. Die Männer siegen in der sehr wichtigen Partie für den Ligaverbleib in Hermsdorf 28:26, und der Nachwuchs gewinnt beim USV Halle deutlich mit 44:28.

In der Anfangsphase der Begegnung hält der Nachwuchs erstaunlich gut mit. Es steht beim 2:2 zum zweiten Mal Remis (3. Minute). Zum Auftakt verhindert Torwart Christian Brandt – in der zweiten Halbzeit steht Norbert Keserü – mit einigen Glanzparaden einen Rückstand der Männer. Der Keeper ist der auffälligste Oberliga-Akteur. Die A-Jugend bietet lange Paroli. Nur ein Fehlabspiel verhindert beim Rückstand von 6:7 den erneuten Ausgleich (15.). Es lässt – ganz simpel gesagt – einfach die Konzentration nach. Und so setzt sich der klare Favorit – gespielt werden zwei Mal 25 Minuten – noch bis zum Wechsel auf 16:8 ab.

Die zweite Halbzeit spiegelt aber die Kräfteverhältnisse deutlich wider. Dabei unterstützt das Publikum vor allem den Nachwuchs. Beifall gibt es für jedes Tor und jede Parade des Keepers. Allerdings erzielen die Jungs in den letzten fünf Minuten keinen Treffer mehr und können so die 20er Tore-Marke nicht knacken. Die Männer gewinnen schließlich standesgemäß über die Stationen 20:11, 24:15 und 32:18 mit 36:19. „Wir wollten wissen, wo wir stehen. Uns stand aber nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. Zwei oder drei Leistungsträger waren nicht dabei. Dafür war es ganz okay“, sagt Nachwuchs-Trainer Uwe Kunert.

Marco Hüls, Trainer der Männer, lobt den Nachwuchs. „Wir haben uns bewegt“, sagt er auf die Frage nach dem Sinn eines solchen Testspiels und betont, dass „viel gewechselt“ wurde. Es ist eben ein typisches Vorbereitungsspiel. Es geht um den Schlussspurt im Kampf um den Klassenerhalt. Der direkte Kontrahent um den wichtigen Rang zwölf kann am Wochenende nach Punkten mit Grün-Weiß gleichziehen. Das erwartet Hüls nicht unbedingt. „Apolda muss Freiberg erst mal schlagen“, sagt er. Fakt ist, nur sein Team kann aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern. Doch wie viele Zähler müssen dazu in den letzten drei Partien erkämpft werden?

Norbert Keserü steht in der zweiten Halbzeit im Tor der Männer. (Foto: Sascha Graf)

Schweres Restprogramm

Hüls will nicht spekulieren. „Zwei“, lässt sich SV-Manager Patrick Pusch dennoch entlocken. Das klingt machbar. Aber das Restprogramm hat es in sich. Nach zwei Auswärtspartien in Folge in Dresden und Bad Blankenburg wird am letzten Spieltag der Spitzenreiter und Meister- sowie Aufstiegskandidat für Liga drei Plauen erwartet. Die Aufgaben von Apolda klingen zumindest einfacher. Es bleibt spannend in der Oberliga bis zum Abpfiff am letzten Spieltag.

Aber auch beim Nachwuchs wird noch fleißig gerechnet. Die Situation ist komplizierter als bei den Männern. Es geht um Platz drei. „Dazu müssen wir die letzten beiden Spiele gewinnen“, so Kunert. Und dann wird auch noch Schützenhilfe benötigt.