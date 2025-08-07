weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sportlegende stirbt: Nachruf auf Ulli Potofski: Diese Auftritte in Wittenberg bleiben unvergessen

Welche Erinnerungen Wittenberger mit dem Moderator verbinden

Aktualisiert: 07.08.2025, 18:07
Uli Potofski
Uli Potofski (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Die Sportreporter-Legende Ulrich „Ulli“ Potofski – Bundesliga-Kommentator unter anderem bei Sky – ist im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, seine unverwechselbare Stimme ist für immer verstummt. In der Sportwelt herrscht Bestürzung und Trauer – auch in Wittenberg. Aber die Erinnerungen werden immer bleiben.