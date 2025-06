Katharina Pietzsch und Josefine Rosenheinrich haben die Nachfolge in der Frauenarztpraxis in der Wittenberger Wallstraße angetreten. Wer die Ärztinnen sind und was sie anbieten.

Wittenberg/MZ. - Die Frauenarztpraxis in der Wallstraße 3 in Wittenberg läuft bald unter neuer Besetzung: Nur noch bis Ende des Monats will Bernd Rathmann, der seit 30 Jahren in der Gemeinschaftspraxis tätig ist, hier vor Ort sein. Ab Juli übernimmt für ihn dann seine Nachfolgerin Josefine Rosenheinrich.