Wittenberg/MZ. - Noch ist der Terminkalender voll, doch schon in wenigen Monaten heißt es Abschied nehmen: Frauenarzt Bernd Rathmann geht in den Ruhestand. Seit 30 Jahren betreut er Frauen in seiner Wittenberger Gemeinschaftspraxis in der Wallstraße, zunächst mit Gynäkologin Julia Bohn, seit dem Jahr 2022 mit Katharina Pietzsch. Sein Abschied habe sich unter den Patientinnen schon herumgesprochen, sagt Rathmann. „Da möchten alle nochmal schnell vorbeikommen“, berichtet der Gynäkologe und erzählt gerührt von Karten, Briefen und Blumensträußen, die er schon jetzt zum Ausstand erhalten hat.

