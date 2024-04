Rakith/MZ - Die 82-jährige Fahrerin eine Mercedes-Benz befuhr am 22. April um 15.02 Uhr den Rackither Gewerbepark in Richtung B 182 mit der Absicht, nach rechts auf diese in Richtung Wittenberg abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, dessen 41-jähriger Fahrer die B 182 aus Richtung Dorna kommend in Richtung Wittenberg befuhr. In der weiteren Folge geriet der Ford ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Schlussendlich kam das Fahrzeug in einer Böschung zum Stehen. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Mercedes-Benz-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.