Rettungswesen im Landkreis Wittenberg Nach Waldbrand: Kameraden der Oranienbaumer Feuerwehr übergeben Spendenschecks
Vereine werden mit Zuwendungen bedacht. Warum von einer Geste der Dankbarkeit die Rede ist und welche Hoffnung Nico Boas, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, hat.
03.12.2025, 15:38
Oranienbaum/MZ. - „Vielleicht fließt ja etwas von dem Geld“, diese Hoffnung drückte Nico Boas aus, „auch in die Kinder- und Jugendarbeit.“ Boas ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, in deren Gerätehaus an der Wittenberger Straße jetzt kleine Delegationen mehrerer Vereine zu Gast waren.