Vereine werden mit Zuwendungen bedacht. Warum von einer Geste der Dankbarkeit die Rede ist und welche Hoffnung Nico Boas, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, hat.

Von Andreas Behling 03.12.2025, 15:38
150 jahre Feuerwehr Oranienbaum wurden 2025 gefeiert. (Foto: Thomas Klitzsch)

Oranienbaum/MZ. - „Vielleicht fließt ja etwas von dem Geld“, diese Hoffnung drückte Nico Boas aus, „auch in die Kinder- und Jugendarbeit.“ Boas ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, in deren Gerätehaus an der Wittenberger Straße jetzt kleine Delegationen mehrerer Vereine zu Gast waren.