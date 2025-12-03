Vereine werden mit Zuwendungen bedacht. Warum von einer Geste der Dankbarkeit die Rede ist und welche Hoffnung Nico Boas, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, hat.

Oranienbaum/MZ. - „Vielleicht fließt ja etwas von dem Geld“, diese Hoffnung drückte Nico Boas aus, „auch in die Kinder- und Jugendarbeit.“ Boas ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum, in deren Gerätehaus an der Wittenberger Straße jetzt kleine Delegationen mehrerer Vereine zu Gast waren.