In Wittenberg entsteht ein neuer Penny-Markt an der Dessauer Straße. Nach dem Umzug wird das alte Gebäude frei. Einige spekulieren, dass dort endlich wieder eine Drogerie eröffnen könnte.

Nach Penny-Umzug: Kehrt jetzt eine Drogerie nach Kleinwittenberg zurück?

Nach dem Umzug wird das alte Gebäude frei. Was Rossmann und dm zu den Spekulationen sagen.

Wittenberg/MZ - In Kleinwittenberg gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr einer Drogerie in den Gewerbepark Elbe. Hintergrund ist der geplante Umzug des dort ansässigen Penny-Marktes: Der Discounter errichtet derzeit an der Dessauer Straße 276 einen Neubau, der am 11. Dezember 2025 eröffnet werden soll.