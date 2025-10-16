weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
In Wittenberg entsteht ein neuer Penny-Markt an der Dessauer Straße. Nach dem Umzug wird das alte Gebäude frei. Einige spekulieren, dass dort endlich wieder eine Drogerie eröffnen könnte.

Von Jonas Lohrmann 16.10.2025, 14:15
Nach dem Umzug wird das alte Gebäude frei. Was Rossmann und dm zu den Spekulationen sagen. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ - In Kleinwittenberg gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr einer Drogerie in den Gewerbepark Elbe. Hintergrund ist der geplante Umzug des dort ansässigen Penny-Marktes: Der Discounter errichtet derzeit an der Dessauer Straße 276 einen Neubau, der am 11. Dezember 2025 eröffnet werden soll.