Qualmwolke über Roßlau - Gartenlaube brennt im Bereich der Magdeburger Straße komplett aus

Roßlau/MZ. - In der Magdeburger Straße in Roßlau ist am Donnerstag, 16. Dezember, eine verlassene Gartenlaube ausgebrannt. Das hat die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Die Alarmierung erfolgte gegen 12.30 Uhr. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Laube schon im Vollbrand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Roßlau mit sechs Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.