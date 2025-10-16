In der Buchbinderei der Lebenshilfe Mansfelder Land entstehen nicht nur Bücher, sondern auch neue Perspektiven – für Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Kunden. Was ein Grubenhelm damit zu tun hat und warum ein kleiner Zeitwechsel Großes bewirkt

Nils Dönau arbeitet in der Buchbinderei der Lebenshilfe Mansfelder Land in Eisleben und gestaltet am PC Flyer und Werbematerialien.

Eisleben/MZ - Wer an der Werkstatt für behinderte Menschen in der Alleebreite in Eisleben vorbeifährt, sieht zunächst nur einen Zaun, viel Grün und ein paar Gebäude. Was sich dahinter verbirgt, erschließt sich erst beim genaueren Hinsehen: eine moderne, weitläufige Einrichtung, in der Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, lernen und gestalten. Ein Ort, der nicht nur Beschäftigung bietet, sondern auch Teilhabe und Wertschätzung.