Mehr Lohn in Werkstätten?

Eisleben/MZ. - Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen müssen besser entlohnt werden. Das hat der Landesbehindertenbeauftragte von Sachsen-Anhalt, Christian Walbrach, bei einem Besuch der Lebenshilfe Mansfelder Land in Eisleben gefordert. Ziel müsse sein, dass die Menschen durch eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen können, sagte Walbrach der MZ.

Derzeit sei zu dem Thema im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein sogenannter Referentenentwurf in Arbeit. Dabei müsse sichergestellt werden, dass die Werkstätten weiterhin wirtschaftlich arbeiten könnten.

Chance auf eigene Wohnung geben

Die Werkstätten für behinderte Menschen seien wichtige Einrichtungen, die erhalten bleiben müssten. „Es darf aber keinen Automatismus geben: von der Förderschule in die Werkstatt.“ Neben einer besseren Entlohnung in den Werkstätten gehe es auch um mehr Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.

„Sachsen-Anhalt hat bundesweit die rote Laterne bei der Schwerbehindertenquote“, sagte Walbrach. In den Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitnehmern seien nur 3,5 Prozent der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzt. „Eigentlich müssten es mindestens fünf Prozent sein.“

Über die Kaminholzproduktion sprach Yvonne Nickel (rechts), Frauenbeauftragte der Werkstätten der Lebenshilfe Mansfelder Land. (Foto: Lebenshilfe/Michael Bach)

Weitere wichtige Themen seien Wohnen und Schule. „Wir müssen mehr Menschen mit Behinderung die Chance zum Ambulant Betreuten Wohnen in einer eigenen Wohnung geben“, so Walbrach. „Wohnen ist ein Menschenrecht. Und diese Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft.“

Das bedeute freilich, dass mehr bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum benötigt werde. Wie die Werkstätten werde es auch Förderschulen immer geben, sagte Walbrach. Aber auch das Sonderschulsystem müsse auf den Prüfstand gestellt werden. Es sollten so viele Schüler wie möglich einen anerkannten Schulabschluss erwerben können.

Besuch der Lebenshilfe Mansfelder Land

Walbrach, der seit 2019 Landesbehindertenbeauftragter ist, leitet unter anderem den Landesbehindertenbeirat, der die Landesregierung unabhängig und überparteilich in Belangen der behinderten Menschen berät. Als „zentraler Netzwerkpartner“ arbeite er in vielen Gremien mit und sei auch an der Gesetzgebung beteiligt.

Walbrach besuchte die Lebenshilfe Mansfelder Land, die mit ihren gemeinnützigen Tochtergesellschaften mehrere Werkstätten und Wohnheime betreibt, im Rahmen einer sogenannten Landkreisbereisung. „Ich möchte mir ein realistisches Bild in Bezug auf die Belange der Menschen mit Behinderung verschaffen“, sagte er.

Lebenshilfe-Vorständin Nicole Bachmann, „Stabil“-Projektleiter Uwe Klein (rechts) und Projekt-Teilnehmer Eric Wortmann übergaben den symbolischen Spendenscheck für die Hochwasseropfer an Landrat André Schröder. (Foto: Lebenshilfe/Michael Bach)

Gespräche über den Arbeitsalltag

Neben einer Besichtigung einiger Arbeitsbereiche am Hauptsitz in der Alleebreite gab es eine Gesprächsrunde mit Vertretern von Trägern der Behindertenhilfe und Fachbereichen des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Themen waren unter anderem die aktuelle Situation und die Weiterentwicklung der Werkstätten, die Chancen von behinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die Erstellung und Umsetzung von Gewaltschutzkonzepten, der Fachkräftemangel sowie die Umsetzung von mehr Barrierefreiheit.

Mitglieder des Werkstattrats und die Frauenbeauftragte der Eisleber Werkstätten sprachen über die Aufgaben in diesen Funktionen und berichteten an praktischen Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag. Auf dem Rundgang wurden die Kaminholzproduktion, die Buchbinderei, die Lattenrostmontage, die Wäscherei und chemische Reinigung sowie der Berufsbildungsbereich vorgestellt.

Der Flut-Taler vom Projekt „Stabil“. (Foto: Lebenshilfe/Michael Bach)

1.000 Flut-Taler gekauft

Im Rahmen der Veranstaltung konnte der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), auch eine Spende für die Hochwasseropfer im Südharz entgegennehmen. Das Projekt „Stabil“ Mansfeld-Südharz bei der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland, das förderbedürftige Jugendliche unter 25 Jahren auf Ausbildungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen vorbereitet, hat Flut-Taler aus Schokolade gefertigt und verkauft. Mit dem Erlös werden die Hochwasseropfer unterstützt.

Um einen Beitrag zu leisten, hat der Verein Lebenshilfe Mansfelder Land 1.000 Flut-Taler gekauft. Insgesamt hat „Stabil“ 1.300 Flut-Taler verkaufen können. Uwe Klein, Projektleiter von „Stabil“, und Nicole Bachmann, geschäftsführende Vorständin des Lebenshilfe-Vereins überreichten Landrat Schröder einen symbolischen Scheck über 2.600 Euro für die Hochwasserhilfe. Das Projekt „Stabil“ hatte 2021 erstmals Flut-Taler für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal aufgelegt.