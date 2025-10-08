Ausbildung und Beruf in Wittenberg Nach erfolgreicher Ausbildung: Johanna Sarnow hilft in Wittenberg bei der Wohnungssuche
Johanna Sarnow wurde für ihre hervorragende Ausbildung in der Wohnungswirtschaft ausgezeichnet. Bei der Wigewe in Wittenberg hilft sie Menschen, ein Zuhause zu finden – und hat dabei wertvolle Tipps für die Wohnungssuche.
08.10.2025, 10:24
Wittenberg/MZ. - Wer sich in Wittenberg und Umgebung auf Wohnungssuche macht, könnte dabei auf Johanna Sarnow treffen. Die 22-Jährige hat im Juni ihre kaufmännische Ausbildung bei der Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft (Wiwog) abgeschlossen. Seitdem ist sie bei der Wiwog-Tochter Wigewe (Gesellschaft für Wohneigentum Wittenberg) zuständig für die Vermietung von Wohnungen, Gärten und Garagen.