Johanna Sarnow wurde für ihre hervorragende Ausbildung in der Wohnungswirtschaft ausgezeichnet. Bei der Wigewe in Wittenberg hilft sie Menschen, ein Zuhause zu finden – und hat dabei wertvolle Tipps für die Wohnungssuche.

Nach erfolgreicher Ausbildung: Johanna Sarnow hilft in Wittenberg bei der Wohnungssuche

Johanna Sarnow arbeitet seit ihrer Ausbildung bei der Wigewe in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Wer sich in Wittenberg und Umgebung auf Wohnungssuche macht, könnte dabei auf Johanna Sarnow treffen. Die 22-Jährige hat im Juni ihre kaufmännische Ausbildung bei der Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft (Wiwog) abgeschlossen. Seitdem ist sie bei der Wiwog-Tochter Wigewe (Gesellschaft für Wohneigentum Wittenberg) zuständig für die Vermietung von Wohnungen, Gärten und Garagen.