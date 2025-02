Ob es in Wittenberg genug bezahlbaren Wohnraum für Familien gibt, wie hoch die Durchschnittsmieten sind und wo die Mieten in weiteren neue Wohnungen „Am Stadthafen“ voraussichtlich liegen.

Am Stadthafen in Wittenberg entstehen neue Wohnungen - auch für Familien?

Neue Mietwohnungen an der Elbe

In Wittenberg ist es für Familien nicht leicht, eine günstige Mietwohnung zu finden. Nun werden am Stadthafen neue Wohnungen für sie gebaut.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg sollen neue Wohnungen gebaut werden. Geplant sind sie nach Auskunft von Rando Gießmann, Geschäftsführer der Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft (Wiwog) „Am Stadthafen“. In dem neuen Wohngebiet an der Elbe sind bereits 44 Eigentums- und 18 Mietwohnungen entstanden. Bei dem geplanten Neubau handelt es sich Gießmann zufolge um Mietwohnungen.