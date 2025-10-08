Die geplante Erweiterung des Windparks bei Giersleben gibt einem Westdorfer Ortschaftsrat Anlass zu Kritik: Seiner Meinung nach hat die Stadt Aschersleben die Ortschaften bei Absprachen nicht ausreichend einbezogen.

Westdorf/MZ - Westdorfs Ortschaftsratsmitglied Dietmar Jung hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Beurteilung der Stadt Aschersleben zur geplanten Erweiterung des Windparks bei Giersleben. Er wünschte sich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung eine entsprechende Kontrolle der abgegebenen Stellungnahmen durch den Stadtrat.