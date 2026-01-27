Der Brand in der Kita „Klettermax“ hat einen immensen Schaden verursacht. Inzwischen gibt es eine Reihe von Spenden-Initiativen. Dabei sind auch Frauen aus der Ukraine.

Nach dem Brand in der Kita Klettermax: riesengroße Hilfsbereitschaft

Malkurs für den guten Zweck: mit Iryna Kukhianidze und Alina Denhub (hinten v.l.)

Wittenberg/MZ. - Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß, sagt Corinna Reinecke, die Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Zahlreiche Initiativen gibt es, um die Awo-Kindertagesstätte „Klettermax“ zu unterstützen, die wie berichtet durch einen verheerenden Brand ihr Zuhause in der Lerchenbergstraße in Wittenberg zeitweise verloren hat.