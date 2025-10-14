Angeln in Wittenberg Moderne Technik für den Fischtransport: Neue Behälter in Wittenberg im Einsatz
Der Kreisanglerverein Wittenberg hat zwei neue Transportbehälter mit Belüftungssystem angeschafft. Damit sollen Fische künftig sicherer und schonender in die Gewässer der Region gebracht werden.
14.10.2025, 14:00
Wittenberg/MZ. - Die Fische im Landkreis Wittenberg reisen seit Ende September komfortabler. Der Kreisanglerverein hat sich für den Fischbesatz zwei moderne Transportbehälter mit Belüftungssystem zugelegt.