  4. Phönix-Theaterwelt in Wittenberg: Mit großer Mühe und viel Freude: Wie das alte Theater belebt wird

Die Phönix-Theaterwelt in Wittenberg gibt es seit mehr als 20 Jahren. Sie zu erhalten, ist ein stetiger Balanceakt. Was die Veranstalter immer wieder zum Weitermachen motiviert.

Von Marcel Duclaud 26.11.2025, 15:38
Das Theater der Altmark gastiert in diesem Jahr mit „Der kleine Prinz“ in der Phönix-Theaterwelt
Das Theater der Altmark gastiert in diesem Jahr mit „Der kleine Prinz“ in der Phönix-Theaterwelt (Foto: M. Duclaud)

Wittenberg/mz. - Jubel, Klatschen, ein junges Publikum, das mitgeht und nach Zugaben ruft: In der Phönix-Theaterwelt führt gerade das Theater der Altmark „Der kleine Prinz“ auf, ein Stück nach der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry.