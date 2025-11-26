Die Phönix-Theaterwelt in Wittenberg gibt es seit mehr als 20 Jahren. Sie zu erhalten, ist ein stetiger Balanceakt. Was die Veranstalter immer wieder zum Weitermachen motiviert.

Mit großer Mühe und viel Freude: Wie das alte Theater belebt wird

Das Theater der Altmark gastiert in diesem Jahr mit „Der kleine Prinz“ in der Phönix-Theaterwelt

Wittenberg/mz. - Jubel, Klatschen, ein junges Publikum, das mitgeht und nach Zugaben ruft: In der Phönix-Theaterwelt führt gerade das Theater der Altmark „Der kleine Prinz“ auf, ein Stück nach der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry.