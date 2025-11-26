Phönix-Theaterwelt in Wittenberg Mit großer Mühe und viel Freude: Wie das alte Theater belebt wird
Die Phönix-Theaterwelt in Wittenberg gibt es seit mehr als 20 Jahren. Sie zu erhalten, ist ein stetiger Balanceakt. Was die Veranstalter immer wieder zum Weitermachen motiviert.
26.11.2025, 15:38
Wittenberg/mz. - Jubel, Klatschen, ein junges Publikum, das mitgeht und nach Zugaben ruft: In der Phönix-Theaterwelt führt gerade das Theater der Altmark „Der kleine Prinz“ auf, ein Stück nach der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry.