Menschen über 70 Jahre, bitte melden!

Wittenberg

Die Lutherstadt Wittenberg ändert das Prozedere bei der Vergabe von Terminen für das eigene Impfzentrum in der Mehrzweckhalle an der Juristenstraße. Anders als in den zurückliegenden Wochen und Monaten die über 80-Jährigen wird die nächste Gruppe, also Menschen über 70, nicht mehr persönlich angeschrieben.

Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) begründete dies mit dem Impffortschritt.

Bis zum 31. Mai können sich nun alle über 70-Jährigen, die geimpft werden möchten, bei der Stadt melden, sie bekommen dann einen Impftermin zugeschickt.

Auf der Internetseite www.wittenberg.de befindet sich auch ein entsprechendes Antragsformular. Von den über 80-jährigen Wittenbergern sind laut Stadtverwaltung inzwischen mindestens knapp 60 Prozent - 2.755 Personen - geimpft. Damit sei die „Herdenimmunität“ zumindest in dieser Altersgruppe so gut wie erreicht, sagte Oberbürgermeister Zugehör.

Geimpft wird in Wittenberg seit Anfang April jeweils freitags in der Mehrzweckhalle gegenüber dem Polizeirevier, allein am Freitag waren dort 84 Impfungen vorgesehen. Wie andere Kommunen hatte die Lutherstadt zur Unterstützung des Landkreises, der ein eigenes Zentrum im Mittelfeld betreibt, ein so genanntes Pop-up-Impfzentrum eingerichtet. (mz)