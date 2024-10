In der Bäckerei Doneck in Wörlitz ist investiert worden. Der Verkaufstresen ist gedreht und verlängert worden, die Anzahl der Sitzplätze hat sich beinahe vervierfacht.

Umbau in Bäckerei in Wörlitz

Wörlitz/MZ. - Der knappe Wortwechsel spricht Bände. „Schön habt ihr das gemacht“, blickt sich Christine Brickmann anerkennend im Geschäft um. „Wir haben das Beste gegeben“, entgegnet ihr Susann Doneck. „Das sieht man“, bekräftigt Brickmann, Kastellanin des Wörlitzer Schlosses.

Der kleine Dialog spielt sich ab in der Bäckerei, die Susann und Andreas Doneck in der Parkstadt führen. Der Grund für die lobenden Worte: Das Paar hat den Betrieb tüchtig umgekrempelt. In dem Teil, den die Kunden sehen. Und in den Räumen, in dem sich die Produktion abspielt.

Was ist neu in der Bäckerei? Gab es bis vor Kurzem nur zwei Tische mit lediglich vier Sitzplätzen, haben Donecks sozusagen im Südflügel einen Café-Bereich eingerichtet. Jetzt können sich viel mehr Kunden niederlassen und gemütlich verschnaufen.

Die Zahl der Sitzplätze hat sich beinahe vervierfacht. Für eine wohlige Atmosphäre sorgt nicht nur das Interieur. Eine Klimaanlage und eine Fußbodenheizung tun ihr Übriges.

Um 90 Grad gedreht

Der Verkaufstresen wurde um 90 Grad gedreht. Er ist jetzt doppelt so lang wie zuvor. „Das war dem Team im Verkauf wichtig. Du machst immer so viel, haben die zu mir gesagt. Das kriegen wir gar nicht alles unter“, schmunzelt Andreas Doneck im Gespräch, der wahrlich zu den allerfrühsten Frühaufstehern zählt.

Das Haus der Bäckerei Doneck in Wörlitz (Foto: Andreas Behling)

Ab kurz nach Mitternacht steht er in der Backstube. Dort konnten mit dem Umbau sechs Kühlschränke ausrangiert werden. Sie sind durch eine große Kühlzelle ersetzt worden. „Den Gedanken, dass wir etwas tun möchten, gab es bereits seit unserem Start 2016“, erzählt Susann Doneck.

Jetzt ist das Werk vollbracht. Der Großteil wurde zwischen Pfingsten und Mitte Oktober 2024 erledigt. Auf den neuesten Stand sind in dem Zuge die Elektroinstallationen und die Heizungsanlage gekommen, deren Substanz nicht mehr den Anforderungen entsprach.

Wichtig war den Donecks, die zum Beispiel die Kindertagesstätten in Griesen und Wörlitz sowie das Hotel „Wörlitzer Hof“ beliefern, das Projekt überwiegend mit einheimischen Betrieben umzusetzen. Lediglich der Ladenbauer kam aus dem thüringischen Erfurt, berichten sie.

Team wird aufgestockt

Der Geist in der Bäckerei scheint zu stimmen. Ab Ende Oktober soll das Team von fünf auf sieben Personen aufgestockt werden. „Es kommen zwei Verkäuferinnen hinzu. Das ist sehr schön“, freut sich das Paar, das optimistisch in die Zukunft blickt. „Der Zuspruch der Kundschaft ist da. Es ist wieder im Kommen, dass Wert auf Qualität gelegt wird“, schätzt Susann Doneck ein.

Blick in den neu gestalteten Café-Bereich (Foto: Andreas Behling)

Das Handwerk von Andreas Doneck und die positiven Veränderungen trugen kürzlich mithin noch anderweitig Früchte. In einer Abstimmung der Online-Community des Gourmet-Magazins „Falstaff“ landete die Wörlitzer Bäckerei immerhin auf Rang vier der Lieblingsbäcker in Sachsen-Anhalt.

Das Angebot in der Bäckerei Doneck in Wörlitz wechselt täglich. Die Produktpalette umfasst unter anderem fünf, sechs Brotsorten und 20 Sorten Brötchen. Jeden Mittwoch gibt es frischen Speckkuchen.