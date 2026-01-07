Der Wittenberger DJ Peter Stoppe erzählt, warum Musik für ihn mehr ist als ein Beruf – und wie sie ihm Rhythmus, Ruhe und Struktur im Alltag gibt.

Mehr als Beats – Was Musik für einen DJ aus Wittenberg bedeutet

Peter Stoppe aus Wittenberg legt während eines seiner DJ-Sets auf.

WITTENBERG/MZ. - Musik begleitet Peter Stoppe ständig. Er spricht über sie ruhig, konzentriert, fast selbstverständlich – und man merkt schnell: Sie ist kein Nebenbei. Auf die Frage, wie er abschaltet, antwortet er ohne Zögern: „Musik hören.“ Auch nach langen Arbeitstagen, körperlich anstrengenden Einsätzen bleibt Musik für ihn etwas, das keinen Stress erzeugt. „Im Kopf ist das wie Urlaub“, sagt er.