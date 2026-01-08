weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Künftig wird weniger gebaut: Wie der Stadtratsvorsitzende von Lützen auf die Verwaltung und die Zusammenarbeit im Rat blickt

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Künftig wird weniger gebaut Wie der Stadtratsvorsitzende von Lützen auf die Verwaltung und die Zusammenarbeit im Rat blickt

Nico Neuhaus (Bürgerliste) ist Vorsitzender des Lützener Stadtrates. Wie er auf das abgelaufene Jahr blickt und welche Herausforderungen er für die Zukunft sieht.

Von Martin Schumann 08.01.2026, 14:09
Nico Neuhaus (Bürgerliste) ist Vorsitzender des Stadtrates Lützen und Ortsbürgermeister von Zorbau.
Nico Neuhaus (Bürgerliste) ist Vorsitzender des Stadtrates Lützen und Ortsbürgermeister von Zorbau. Foto: Vincent Grätsch

Lützen - Was hat 2025 gut funktioniert, wo ist noch Luft nach oben? Was sind Ziele für 2026? Rück- und Ausblicke beschäftigen rund um den Jahreswechsel viele Menschen in vielen Bereichen, oft auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Für seine Einschätzung zur kommunalpolitischen Arbeit in Lützen hat sich die MZ mit dem Stadtratsvorsitzenden Nico Neuhaus (Bürgerliste) unterhalten.