Wie der Stadtratsvorsitzende von Lützen auf die Verwaltung und die Zusammenarbeit im Rat blickt

Nico Neuhaus (Bürgerliste) ist Vorsitzender des Stadtrates Lützen und Ortsbürgermeister von Zorbau.

Lützen - Was hat 2025 gut funktioniert, wo ist noch Luft nach oben? Was sind Ziele für 2026? Rück- und Ausblicke beschäftigen rund um den Jahreswechsel viele Menschen in vielen Bereichen, oft auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Für seine Einschätzung zur kommunalpolitischen Arbeit in Lützen hat sich die MZ mit dem Stadtratsvorsitzenden Nico Neuhaus (Bürgerliste) unterhalten.