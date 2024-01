Coswig/MZ. - Die Aktiengesellschaft Mediclin steht kurz vor dem Verkauf des Herzzentrums in Coswig. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Mit dem potenziellen Käufer wurde bereits eine Einigung in wesentlichen Punkten erzielt. Der Verkaufsprozess befindet sich in der finalen Phase und wird als überwiegend wahrscheinlich angenommen“, schreibt Mediclin. Im vergangenen Jahr hatte es eine Portfolioüberprüfung gegeben, in der sich ergeben hatte, dass man das Herzzentrum verkaufen wolle.

Noch im ersten Quartal 2024

Als möglicher Übergangszeitpunkt für die Einrichtung wird das 1. Quartal 2024 angenommen. „Wir haben im vergangenen Jahr eine klare Strategie entwickelt. Unser Ziel ist es, führender Reha-Anbieter in Deutschland zu werden.

Wir sind überzeugt, dass der mögliche neue Träger dem Herzzentrum Coswig im Rahmen eines regionalen Verbundes eine sehr gute Perspektive bietet, sein exzellentes medizinisches Potenzial voll auszuschöpfen und weiterzuentwickeln und damit auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere und gute Zukunftsperspektive zu geben“, heißt es vom CEO der Mediclin, Dr. Joachim Ramming.

Herzzentrum verantwortlich für Verluste

Mediclin habe bei der Prüfung festgestellt, dass das Herzzentrum für einen großen Teil der Verluste des Geschäftssegments „Akut“ aus dem Geschäftsjahr 2023 verantwortlich sei. „Wir haben insgesamt circa 30 Millionen Euro Abschreibungsbedarf im Segment Akut identifiziert. Der allergrößte Teil hiervon betrifft das Herzzentrum Coswig, das veräußert werden soll.

Die Abschreibungen wirken sich einmalig negativ auf unser Ergebnis aus, wobei unsere Liquiditätslage davon nicht betroffen ist“, so Mediclin-CFO Tino Fritz. Das Konzern-Ergebnis vor Steuern für das vergangene Jahr liege damit voraussichtlich bei 10 bis 15 Millionen Euro und somit deutlich niedriger als erhofft.