Massenschlägerei in Wittenberg: Vor einem Club kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Personen. Die Polizei ermittelt, zwei Personen wurden verletzt.

Massenschlägerei vor Club in Wittenberg – Was bisher bekannt ist

Vor einem Club in Wittenberg kommt es in der Nacht vor Halloween zu einer Massenschlägerei. Mehrere Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Zwei Menschen wurden verletzt.

Wittenberg/MZ - In der Nacht auf Donnerstag ist es vor einem Club in Wittenberg zu einer Massenschlägerei gekommen. Was die Polizei mitteilt.